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Нью-Йорк с Украиной. Игрок «Будивельника» поддержал сборную из США

Баскетболист находится в Америке вместе с семьей
Баскетбол Суперлига
18:57
Нью-Йорк с Украиной. Игрок «Будивельника» поддержал сборную из США
Максим Звонов / фото - Instagram

Форвард столичного «Будивельника» Максим Звонов поддержал национальную команду Украины накануне четвертьфинального матча Евро-2020. Команда Андрея Шевченко сыграет против команды Англии. Баскетболист опубликовал фото прямиком с центральной площади Нью-Йорка – Таймс-Сквер.

Звонов находится в США, где отдыхает со своей женой и маленьким сыном.

Следите за матчем Украины и Англии на XSPORT 3 июня, начиная с 22:00.

Антон Кривенко
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Теги

Максим Пустозвонов Будивельник

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