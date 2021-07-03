Звонов призвал болеть за сборную Украины в матче против Швеции
Нью-Йорк с Украиной. Игрок «Будивельника» поддержал сборную из США
Баскетболист находится в Америке вместе с семьей
Максим Звонов / фото - Instagram
Форвард столичного «Будивельника» Максим Звонов поддержал национальную команду Украины накануне четвертьфинального матча Евро-2020. Команда Андрея Шевченко сыграет против команды Англии. Баскетболист опубликовал фото прямиком с центральной площади Нью-Йорка – Таймс-Сквер.
Звонов находится в США, где отдыхает со своей женой и маленьким сыном.
Следите за матчем Украины и Англии на XSPORT 3 июня, начиная с 22:00.
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