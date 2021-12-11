Дабл-дабл Джонса помог «Химику» добыть победу в близком матче с «Николаевом»
«Одесса» на выезде минимально обыграла «Николаев»
Самым результативным игроком матча стал защитник одесситов
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Одесса» на выезде минимально обыграла «Николаев» со счетом 82:80.
Гости с самого начала матча контролировали игру, но в четвертой четверти хозяева совершили камбэк, которого, правда, не хватило для победы.
Самым результативным игроком матча стал защитник одесситов Келлисон, набравший 23 очка.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Николаев» – «Одесса» – 80:82 (16:21, 21:21, 15:19, 28:21)
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