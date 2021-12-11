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«Одесса» на выезде минимально обыграла «Николаев»

Самым результативным игроком матча стал защитник одесситов
Баскетбол Суперлига
19:15
«Одесса» на выезде минимально обыграла «Николаев»
Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Одесса» на выезде минимально обыграла «Николаев» со счетом 82:80.

Гости с самого начала матча контролировали игру, но в четвертой четверти хозяева совершили камбэк, которого, правда, не хватило для победы.

Самым результативным игроком матча стал защитник одесситов Келлисон, набравший 23 очка.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Николаев» – «Одесса» – 80:82 (16:21, 21:21, 15:19, 28:21)

Рене Тер Велде
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Теги

Одесса (баскетбол) Николаев

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