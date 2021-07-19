«Одесса» подписала латвийского защитника «Цмоки-Минска»

Также в команду вернулся Лаурис Блаус

Томс Лейманис / Фото: Basketball Champions League

«Одесса» подписала контракт с латвийским защитником Томсом Лейманисом (190 см, 26 лет). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Лейманис выступал в белорусском «Цмоки-Минске», в составе которого в Лиге ВТБ отыграл 22 матча, набирая 8.7 очка, делая 2.9 передачи и 1.4 подбора при 32.8% реализации трехочковых за 19.9 минуты на площадке.

В Лиге чемпионов Лейманис принял участие в 8 матчах, проводя на паркете 15.6 минуты в среднем за игру, набирая 4.6 очка, делая 1.9 подбора и 1.6 ассиста.





Также команду Олега Юшкина усилил 31-летний центровой Лаурис Блаус (рост – 208 см, вес – 108 кг), который вернулся в «Одессу» спустя три года. В минувшем сезоне Блаус выступал в чемпионате Эстонии за «Парну Садам» (9,9 очка, 5,9 подбора).





Напомним, ранее «Одесса» объявил о подписании контрактов с украинцами Андреем Агафоновым и Кириллом Марченко, а также американским защитником Эваном Синглтари.

По итогам прошлого сезона «Одесса» заняла 10-е место в регулярном чемпионате и не попала в плей-офф.