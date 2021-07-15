«Одесса» подписала первого легионера

Одесситы пополнили состав американским разыгрывающим Эваном Синглтари

Эван Синглтари / фото - timesunion.com

Клуб Суперлиги БК «Одесса» объявил о подписании контракта с 26-летним американским разыгрывающим Эвана Синглтари (185 см).

Минувший сезон Эван Синглтари провел в чемпионате Исландии, в котором выступал за клуб «Рейкьявик». Ранее также выступал в чемпионатах Словакии и Чехии.

В среднем за игру в исландском первенстве американец он набирал 17 очков, делал 3.0 подбора и осуществлял 5.2 передачи и 2.5 перехвата.

Ранее одесситы подписали защитника «Химика» Кирилла Марченко.