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«Одесса» подписала первого легионера

Одесситы пополнили состав американским разыгрывающим Эваном Синглтари
Баскетбол Суперлига
17:00
«Одесса» подписала первого легионера
Эван Синглтари / фото - timesunion.com

Клуб Суперлиги БК «Одесса» объявил о подписании контракта с 26-летним американским разыгрывающим Эвана Синглтари (185 см). 

Минувший сезон Эван Синглтари провел в чемпионате Исландии, в котором выступал за клуб «Рейкьявик». Ранее также выступал в чемпионатах Словакии и Чехии.

В среднем за игру в исландском первенстве американец он набирал 17 очков, делал 3.0 подбора и осуществлял 5.2 передачи и 2.5 перехвата.

Ранее одесситы подписали защитника «Химика» Кирилла Марченко.

Рене Тер Велде
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БК «Одесса»

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