«Одесса» подписала первого легионера

«Прометей» продлил контракт с одним из лидеров клуба
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Одесситы пополнили состав американским разыгрывающим Эваном Синглтари
Эван Синглтари / фото - timesunion.com
Клуб Суперлиги БК «Одесса» объявил о подписании контракта с 26-летним американским разыгрывающим Эвана Синглтари (185 см).
Минувший сезон Эван Синглтари провел в чемпионате Исландии, в котором выступал за клуб «Рейкьявик». Ранее также выступал в чемпионатах Словакии и Чехии.
В среднем за игру в исландском первенстве американец он набирал 17 очков, делал 3.0 подбора и осуществлял 5.2 передачи и 2.5 перехвата.
Ранее одесситы подписали защитника «Химика» Кирилла Марченко.
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