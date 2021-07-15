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Форвард «Харьковских Соколов» останется в клубе
Украинец продлил контракт на следующий сезон
Илья Немцу / фото - ФБУ
Руководство «Харьковских Соколов» приняло решение продлить контракт с украинским нападающим Ильей Немцу.
В прошлом сезоне в составе «Соколов» Немцу набирал 4,7 очка и 3,2 подбора в среднем почти за 14 минут игрового времени.
В сезоне 2019/2020 форвард выступал в составе БК «Запорожье» в Суперлиге под руководством нового главного тренера харьковчан Валерия Плеханова.
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