Форвард «Харьковских Соколов» останется в клубе

Украинец продлил контракт на следующий сезон

Илья Немцу / фото - ФБУ

Руководство «Харьковских Соколов» приняло решение продлить контракт с украинским нападающим Ильей Немцу.

В прошлом сезоне в составе «Соколов» Немцу набирал 4,7 очка и 3,2 подбора в среднем почти за 14 минут игрового времени.

В сезоне 2019/2020 форвард выступал в составе БК «Запорожье» в Суперлиге под руководством нового главного тренера харьковчан Валерия Плеханова.

Капитан «Харьковских Соколов» перешел в «Тернополь».