Один из лучших защитных игроков НБА разорвал контракт с клубом

Джамайкл Грин в межсезонье станет неограничено свободным агентом

Джамайкл Грин / фото - nba.com

Форвард «Денвер Наггетс» Джамайкл Грин отклонил опцию в контракте на 7,56 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом в межсезонье.

31-летний Грин принял участие в 58 играх регулярного чемпионата в прошлом сезоне, в среднем набирая 8,1 очка и 4,8 подбора. Он также набирал в среднем 5,4 очка и 5,2 подбора в плей-офф.

Не исключено, что Грин продолжит выступление в «Наггетс», у которых есть проблемы с налогом на роскошь после обмена Аарона Гордона перед дедлайном. Форвардом также интересуются другие клубы НБА, которые ценят его за навыки защитной игры.

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