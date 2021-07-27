«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
Официально. 32-летний специалист назначен тренером «Кривбасса»
Наставник ранее работал помощником Багатскиса
Артем Слипенчук / фото - ФБУ
12-й командой Суперлиги в сезоне 2020/21 станет «Кривбасс». На своем официальном сайте клуб объявил о назначении 32-летнего Артема Слипенчука на должность главного тренера команы.
Предыдущие два сезона Слипенчук работал в тренерском штабе «Киев-Баскета» помощником Айнарса Багатскиса. Сейчас наставник также возглавляет мужскую молодежную сборную Украины U-20.
Исполком ФБУ ранее удовлетворил запрос криворожан о включении в состав Суперлиги.
Опытный форвард «Кривбасса» ранее перешел в «Харьковские Соколы».
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