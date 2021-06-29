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Официально. «Бостон» назвал имя нового наставника команды

Им стал 43-летний американский специалист
Баскетбол НБА
09:17
Официально. «Бостон» назвал имя нового наставника команды
Име Удока / Фото - skysports.com
Американский специалист Име Удока официально назначен на пост главного тренера «Бостон Селтикс». Цитирует наставника пресс-служба клуба.

«Я хотел бы поприветствовать Име в «Бостон Селтикс». Среди многих выдающихся качеств, которыми обладает Име, – характер, смирение и конкурентоспособность. У него безжалостная трудовая этика и огромный опыт в качестве игрока и тренера. Он эмоциональный и требовательный лидер. Мы довольны, что он решил присоединиться к нам в погоне за 18-м чемпионским титулом в истории».


Удока провел более чем 300 матчей НБА в качестве игрока. Он перешел на тренерскую работу после завершения карьеры в 2012 году. Удока провел семь лет в качестве помощника Грегга Поповича в «Сан-Антонио Сперс», после чего по одному сезону отработал ассистентом в «Филадельфии Сиксерс» и «Бруклин Нетс».

Накануне «Клипперс» сократили отставание от «Финикса» в финальной серии Западной конференции.
Владимир Кириченко
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Теги

Бостон Селтикс

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