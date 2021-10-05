Ушла целая эпоха. Легендарный Пау Газоль объявил о завершении карьеры
Официально. Пау Газоль завершил карьеру
Испанский баскетболист является шестикратным участником Матча всех Звезд НБА
Фото: Getty Images
Испанский форвард Пау Газоль на специальной пресс-конференции объявил о завершении карьеры.
41-летний баскетболист попал в НБА в 2001 году, где дважды выигрывал чемпионат вместе с «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА 6-кратный участник Матча всех Звезд провел 1226 матчей (1150 в старте), в которых набирал в среднем 17 очков, 9,3 подбора и 3,2 передачи при реализации с игры 50,7%.
В составе сборной Испании Газоль стал обладателем 11 медалей, включая золото чемпионата мира-2006, а также три золота (2009, 2011, 2015) Евробаскетов.В августе Газоль стал одним из четырех новых членов комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
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