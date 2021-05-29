Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 5
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей 72:63 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз -:- Запланирован
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован

Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА

Звезда «Далласа» разрывает Ассоциацию

Баскетбол НБА
12:41
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
Лука Дончич / Фото - thesportsrush.com
Словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 44 очка, 9 подборов и 9 передач в третьем матче плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (108:118).

Звезда техасской команды стал первым игроком в истории НБА, набравшим 275 очков, 75 подборов, 75 передач в 9 играх плей-офф за карьеру. 

Дончич набрал 300 очков в своих первых девяти играх в постсезоне – больше только у Карима Абдул-Джаббара (325) и Майкла Джордана (325). Отметим, что 22-летний словенец сумел опередить таких легенд как Уилт Чемберлен (299) и Боб Макаду (295).


Смотрите результаты матчей минувшего игрового дня НБА.
 
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лука Дончич Даллас Маверикс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Портленд» обыграл «Лейкерс», «Филадельфия» победила «Новый Орлеан»
«Портленд» обыграл «Лейкерс», «Филадельфия» победила «Новый Орлеан»
Баскетбол НБА
8 мая 08:00
Невероятный степ-бэк Дончича и мощный блокшот Макдэниелса – в топ-10 дня НБА
Невероятный степ-бэк Дончича и мощный блокшот Макдэниелса – в топ-10 дня НБА
Баскетбол НБА
7 мая 13:33
Топ-10 моментов дня в НБА. Шедевральный пас Дончича и победный бросок новичка на последней секунде
Топ-10 моментов дня в НБА. Шедевральный пас Дончича и победный бросок новичка на последней секунде
Баскетбол НБА
2 мая 13:00
Дончич устроил невероятную дуэль с Уэстбруком
Дончич устроил невероятную дуэль с Уэстбруком
Баскетбол НБА
2 мая 12:00

Новости: Баскетбол

Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Суперлига
12:55
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
НБА
12:41
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Суперлига
10:21
50 очков Тейтума вывели «Бостон» вперед в серии с «Бруклином», «Клипперс» сократили отставание от «Далласа»
50 очков Тейтума вывели «Бостон» вперед в серии с «Бруклином», «Клипперс» сократили отставание от «Далласа»
НБА
08:21
«Барселона» благодаря невероятному броску Хиггинса вышла в Финал четырех Евролиги
«Барселона» благодаря невероятному броску Хиггинса вышла в Финал четырех Евролиги
Еврокубки
07:17
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
Суперлига
28 мая 21:02
Сборная Украины не преодолела квалификацию к Олимпийским играм в Токио
Сборная Украины не преодолела квалификацию к Олимпийским играм в Токио
Сборная Украины
28 мая 17:30
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Прометей». Видео трансляция
Суперлига. Плей-офф. «Днепр» – «Прометей». Видео трансляция
Суперлига
28 мая 16:43
В плей-офф «Днепром» будет руководить Болдаев. Журавлев остается в системе клуба
В плей-офф «Днепром» будет руководить Болдаев. Журавлев остается в системе клуба
Суперлига
28 мая 15:52
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости