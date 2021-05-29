«Милукоки» в первом матче плей-офф НБА одолел «Майами», трипл-дабл Дончича помог «Далласу» завладеть преимуществом в серии
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
Звезда «Далласа» разрывает Ассоциацию
Лука Дончич / Фото - thesportsrush.comСловенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал 44 очка, 9 подборов и 9 передач в третьем матче плей-офф НБА против «Лос-Анджелес Клипперс» (108:118).
Звезда техасской команды стал первым игроком в истории НБА, набравшим 275 очков, 75 подборов, 75 передач в 9 играх плей-офф за карьеру.
Дончич набрал 300 очков в своих первых девяти играх в постсезоне – больше только у Карима Абдул-Джаббара (325) и Майкла Джордана (325). Отметим, что 22-летний словенец сумел опередить таких легенд как Уилт Чемберлен (299) и Боб Макаду (295).
Смотрите результаты матчей минувшего игрового дня НБА.
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