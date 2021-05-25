Определен лучший шестой игрок НБА

Впервые в истории лиги награда досталась игроку «Джаз»

Джордан Кларксон / фото - nba.com

Атакующий защитник «Юта Джаз» Джордан Кларксон признан лучшим шестым игроком НБА.

Кларксон получает награду впервые в карьере. Он также стал первым игроком в истории «Джаз», удостоенным звания лучшего шестого игрока сезона.

Кларксон продлил контракт с «Ютой» в прошлое межсезонье на четыре года с общей зарплатой 51 миллион долларов. Он получил 65 голосов за первое место и набрал 407 баллов в голосовании группы из 100 спортивных обозревателей и телеведущих.

Его товарищ по команде Джо Инглс занял второе место с 272 очками (34 голоса за первое место), защитник «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз стал третьим с 77 баллами (один голос за первое место).

Кларксон набирал в среднем 18,4 очка, 4,0 подбора и 2,5 передачи за 26,7 минут в 68 играх сезона.

В первой игре первого раунда плей-офф НБА «Юта» уступила «Мемфису».