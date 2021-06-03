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Определены полуфинальные пары плей-офф Восточной конференции НБА

Командам потребовалось не более пяти матчей для прохода в следующий раунд
Баскетбол НБА
09:08
Определены полуфинальные пары плей-офф Восточной конференции НБА
Харден и Дюрант из «Бруклин Нетс» / Фото: twitter.com/brooklynnets

«Атланта Хоукс» обыграла «Нью-Йорк Никс» (103:89, 4:1) в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции НБА и вышла в следующую стадию. «Филадельфия Сиксерс» выиграла четвертый раз в серии с «Вашингтон Уизардс» (129:112, 4:1) и также прошла во второй раунд плей-офф НБА, где встретится с «Атлантой».

Во второй полуфинальной паре плей-офф Восточной конференции НБА сыграют «Бруклин Нетс» против «Милуоки Бакс». «Бруклин» в 1/8 плей-офф лиги прошел «Бостон Селтикс» (4:1), а «Милуоки» «всухую» обыграл «Майами Хит».

«Нетс» с «Бакс» проведут первый матч 6 июня.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Филадельфия 76 Бруклин Нетс Милуоки Бакс Атланта Хоукс

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