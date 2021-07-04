Овдеенко – о первом новичке: «Надеемся, что он поведет команду за собой к победам»

Станислава Овдеенко / Фото: БК «Запорожье»

Главный тренер «Запорожья» Станислава Овдеенко рассказал о подписании контракта с разыгрывающим Ясином Джозефом:

Что касается легионеров, в первую очередь мы искали молодого, но надежного разыгрывающего с хорошим видением площадки, с цепкой защитой и фундаментальным баскетбольным образованием. Ясин Джозеф – выпускник Университета Карлтона, где известный тренер Дэйв Смарт сумел создать лучшую баскетбольную программу Канады.

В Ясине мы увидели большой потенциал для развития. Если его первый сезон за океаном, который Джозеф провел в «Зволле» (Нидерланды), нельзя назвать впечатляющим в плане статистики и достижений, но я верю, что у нас Ясин будет прогрессировать, станет стабильным игроком и поведет команду за собой к победам.

Получив позитивные отзывы от его голландского тренера Германа ван ден Белта и от университетского тренера Таффа Чарльза, мы подписали годичный контракт с Ясином Джозефом».