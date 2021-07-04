Овдеенко – о первом новичке: «Надеемся, что он поведет команду за собой к победам»
Главный тренер «Запорожья» Станислава Овдеенко рассказал о подписании контракта с разыгрывающим Ясином Джозефом:
«После успешного сезона мы понимали, что нас ждут большие перемены в команде. Именно поэтому приоритетом было сохранить украинских основных игроков и неуступчивый дух команды. Переговоры в этом направлении ведутся.
Что касается легионеров, в первую очередь мы искали молодого, но надежного разыгрывающего с хорошим видением площадки, с цепкой защитой и фундаментальным баскетбольным образованием. Ясин Джозеф – выпускник Университета Карлтона, где известный тренер Дэйв Смарт сумел создать лучшую баскетбольную программу Канады.
В Ясине мы увидели большой потенциал для развития. Если его первый сезон за океаном, который Джозеф провел в «Зволле» (Нидерланды), нельзя назвать впечатляющим в плане статистики и достижений, но я верю, что у нас Ясин будет прогрессировать, станет стабильным игроком и поведет команду за собой к победам.
Получив позитивные отзывы от его голландского тренера Германа ван ден Белта и от университетского тренера Таффа Чарльза, мы подписали годичный контракт с Ясином Джозефом».
В прошлом сезоне «Запорожье» стало вице-чемпионом Украины. После этого команду покинул наставник Валерий Плеханов, а его место занял Овдеенко.
Ранее «Запорожье» переподписало контракт с капитаном команды.
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