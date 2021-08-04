Пау Газоль избран в комиссию спортсменов МОК

Испанец объявил о завершении карьеры в составе сборной Испании по баскетболу



Пау Газоль / фото - Reuters

Центровой сборной Испании Пау Газоль стал одним из четырех новых членов комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте Игр.

Вместе с Газолем в комиссию были избраны польская велогонщица Мая Влощовская, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини и японский фехтовальщик-рапирист Юки Ота.

Газоль является пятикратным участником Игр, серебряным медалистом Пекина-2008 и Лондона-2012, бронзовым призером Рио-2016, чемпионом мира 2006 года и трехкратным чемпионом Европы.

Пау и Марк Газоли объявил о завершении карьер за национальную команду после поражения от США (81:95) в четвертьфинале Олимпиады в Токио.