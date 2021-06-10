Педриньо в «Шахтере», победа «Прометея» и другие новости за 9 июня

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
Предлагаем вам главные новости мира спорта, которые произошли в среду, 9 июня.
Майк Тайсон должен вернуться в ринг в сентябре.
Центровой «Денвера» Никола Йокич признан MVP регулярного сезона НБА.
Назарий Русин перейдет в «Днепр-1».
Новым президентом ХК «Донбасс» стал Константин Колесников.
Филиппо Индзаги – новый тренер «Брешии».
«Шахтеру» интересен защитник «Тулузы».
Маурисио Сарри стал новым тренером «Лацио».
«Прометей» повел в финальной серии с «Запорожьем».
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