Перформансы Келлисона и Агафонова принесли «Одессе» победу на «Киев-Баскетом»

Триумфатор матча определился в овертайме

Фото: ФБУ

«Одесса» в овертайме обыграла «Киев-Баскет» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

На протяжении всей встречи ни одна команда не могла завладеть существенным преимуществом, а поэтому овертайм стал закономерным исходом основного времени игры.

В дополнительной пятиминутке «Одесса» уступала 83:86, но сумела сделать рывок 10:0 и добыла победу над одним из лидеров чемпионата.

Отдельно стоит отметить перформансы Келлисона и Агафонова, которые набрали 31 и 29 очков соответственно. У «Киев-Баскета» самым результативным стал Томпсон, записавший в своей актив 19 баллов.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Одесса» – «Киев-Баскет» 94:86 ОТ (17:15, 19:19, 18:23, 25:22, 15:7)