Плеханов – о матче с «Киев-Баскетом»: «Мы стояли над пропастью, но бились как львы»
Плеханов: «Бились все. Считаю, что мы заслужили финал»
Наставник «Запорожья» – о победе в полуфинальной серии плей-офф Суперлиги над «Киев-Баскетом»
Валерий Плеханов / Фото - ФБУГлавный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов поделился эмоциями после выездной победы над «Киев-Баскетом» (92:66) и выходом в финальную серию плей-офф Суперлиги.
«В раздевалке перед игрой ребятам сказал: «В ваших силах переписать историю запорожского баскетбола». Ни разу команда не выходила в финал. Я очень рад за ребят. Рад за наших преданных фанатов, которые приехали в Киев. Не жалея горла болели за нас. Мы чувствовали себя как дома. Наверное, то частичная компенсация за то, что целый год играли без наших болельщиков. В последних играх они гонят нас вперед, не дают возможности дать слабину и расслабиться. Огромное спасибо им. Поздравляю руководство, которое до последнего верило в нас. Поздравляю наших болельщиков, которые остались дома. У экранов телевизоров, наверное, так же переживали. Хочу поздравить ребят. Командная химия сказалась. Когда очень тяжело и надо через не могу и эта команда это может. Одна цифра меня немного удивила. Целый матч у нас Грицак играет против Близнюка. У Грицака +40, у Близнюка -29. Это показатель того, что мы сегодня были сильнее. Плюс в одну калитку выигранный подбор. Наверное, мы больше хотели. Признателен всем без исключения – молодым и старым. Бились все. Считаю, что мы заслужили финал. Читаю Коллег. Они уже отдали чемпионство «Прометею». Я бы не спешил. Мы еще поиграем. С этой командой хочется играть».
Напомним, что 9 июня «Запорожье» в Каменском начнет финальную серию против «Прометея». Отметим, что обе команды – дебютанты финала Суперлиги.
«Киев-Баскет» опередил «Днепр» в борьбе за бронзу, поскольку они были выше в турнирной таблице регулярного чемпионата.
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