Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов прокомментировал планы команды на финал Суперлиги против «Прометея». Наставник признался в интервью пресс-службе клуба, что опасается усталости баскетболистов после тяжелой серии с «Киев-Баскетом».
«Сейчас для нас самое главное – это физическое состояние. Мы прошли тяжелую пятиматчевую серию, дорога из Киева всю ночь, поэтому даже один выходной день — очень мало для нормального восстановления.
Мы четко понимаем, что нас ждет в матчах с «Прометеем». Постоянный прессинг, борьба за получение мяча на обеих половинах площадки. Для того, чтобы противостоять такой быстрой и мобильной команде, необходимо применить контраргументы. Идеи у нас есть. Мы это обсудили с ребятами, теперь важно все воплотить в жизнь.
Вспоминая нашу первую игру серии с «Киев-Баскетом», когда мы не смогли найти себя ни в защите, ни в нападении, не хочется повторять тех ошибок. В Каменском тяжелый зал гостевой команды, поддержка там будет колоссальной. С этим тоже надо справиться психологически. Но сейчас самое важное – это наше физическое состояние. Если мы нормально восстановимся, то сможем воплотить в жизнь нашу тактику на эти матчи».
Первый матч серии смотрите на канале XSPORT уже сегодня, 9 июня, в 18:00.
Напомним, «Прометей» будет проводить финальную серию без своего главного тренера.
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