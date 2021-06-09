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Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»

Тренер боится усталости баскетболистов
Баскетбол Суперлига
13:32
Плеханов: «Идеи на финал с «Прометеем» есть, осталось воплотить их в жизнь»
Валерий Плеханов / фото - ФБУ

Главный тренер «Запорожья» Валерий Плеханов прокомментировал планы команды на финал Суперлиги против «Прометея». Наставник признался в интервью пресс-службе клуба, что опасается усталости баскетболистов после тяжелой серии с «Киев-Баскетом».

«Сейчас для нас самое главное – это физическое состояние. Мы прошли тяжелую пятиматчевую серию, дорога из Киева всю ночь, поэтому даже один выходной день — очень мало для нормального восстановления.

Мы четко понимаем, что нас ждет в матчах с «Прометеем». Постоянный прессинг, борьба за получение мяча на обеих половинах площадки. Для того, чтобы противостоять такой быстрой и мобильной команде, необходимо применить контраргументы. Идеи у нас есть. Мы это обсудили с ребятами, теперь важно все воплотить в жизнь.

Вспоминая нашу первую игру серии с «Киев-Баскетом», когда мы не смогли найти себя ни в защите, ни в нападении, не хочется повторять тех ошибок. В Каменском тяжелый зал гостевой команды, поддержка там будет колоссальной. С этим тоже надо справиться психологически. Но сейчас самое важное – это наше физическое состояние. Если мы нормально восстановимся, то сможем воплотить в жизнь нашу тактику на эти матчи».

Первый матч серии смотрите на канале XSPORT уже сегодня, 9 июня, в 18:00.

Напомним, «Прометей» будет проводить финальную серию без своего главного тренера.

Источник: bczp.com.ua Антон Кривенко
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Запорожье Валерий Плеханов

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