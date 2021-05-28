Плеханов: «Очень боюсь, что матч с «Будивельником» был первым и последним со своими болельщиками»
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Наставник «Запорожья» – о победе над «Киев-Баскетом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф
Валерий Плеханов / Фото - ФБУГлавный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов прокомментировал выездную победу своей команды против «Киев-Баскета» (74:66) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги.
«Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру. Мы действительно два дня смотрели свои ошибки. Их было настолько много в защите и нападении, что за голову брались. Это был худший матч за весь сезон. Мы даже на предсезонке так плохо не играли. Мне приятно, что ребята объединились доказать, что это случайность. Мне приятно, что ребята опять показали свой характер, показали желание. За счет дисциплины и выполнения установки на игру взяли эту очень важную для нас победу. Перевозим серию в Запорожье. Ребята молодцы. Мы играли ротацией из 7 человек. Больше нужна была не ментальность, а физическая форма».
«С середины второй четверти пытался менять только тех людей, которые бегают с открытым ртом. Отрытый рот – значит пульс 220. Надо убирать, потому что он не попадет даже штрафные. Ротация была только из-за физической усталости. В конце оба «больших» справились наконец-то с зоной. Мы к ней готовы. Проблемы с ментальностью не было. Маяускас? У него в начале сезона были проблемы с голеностопом. Сейчас поврежден тот же голеностоп. Сказать ничего пока не могу. Сейчас морозят. Посмотрим завтра утром».
Третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК «Запорожье» – во Дворце спорта «Юность». Начало – в 18:00.
Расписание полуфинальных серий Суперлиги.
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