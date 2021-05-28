Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 4
Завтра 5
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Вашингтон Уизардз 120:95 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Атланта Хоукс 101:92 Окончен
05:00 Юта Джаз - Мемфис Гриззлис 141:129 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:74 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 84:113 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 109:95 Окончен
05:30 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:120 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
19:00 Днепр - Прометей -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс -:- Запланирован
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс -:- Запланирован

Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»

Наставник «Запорожья» – о победе над «Киев-Баскетом» во втором матче полуфинальной серии плей-офф

Баскетбол Суперлига
07:38
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Валерий Плеханов / Фото - ФБУ
Главный тренер БК «Запорожье» Валерий Плеханов прокомментировал выездную победу своей команды против «Киев-Баскета» (74:66) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Суперлиги.

«Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру. Мы действительно два дня смотрели свои ошибки. Их было настолько много в защите и нападении, что за голову брались. Это был худший матч за весь сезон. Мы даже на предсезонке так плохо не играли. Мне приятно, что ребята объединились доказать, что это случайность. Мне приятно, что ребята опять показали свой характер, показали желание. За счет дисциплины и выполнения установки на игру взяли эту очень важную для нас победу. Перевозим серию в Запорожье. Ребята молодцы. Мы играли ротацией из 7 человек. Больше нужна была не ментальность, а физическая форма».


«С середины второй четверти пытался менять только тех людей, которые бегают с открытым ртом. Отрытый рот – значит пульс 220. Надо убирать, потому что он не попадет даже штрафные. Ротация была только из-за физической усталости. В конце оба «больших» справились наконец-то с зоной. Мы к ней готовы. Проблемы с ментальностью не было. Маяускас? У него в начале сезона были проблемы с голеностопом. Сейчас поврежден тот же голеностоп. Сказать ничего пока не могу. Сейчас морозят. Посмотрим завтра утром».


Третью игру серии команды сыграют 31 мая уже на площадке БК «Запорожье» – во Дворце спорта «Юность». Начало – в 18:00.

Расписание полуфинальных серий Суперлиги.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Валерий Плеханов Киев-Баскет Запорожье

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Баскетбол Суперлига
09:58
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
Баскетбол Суперлига
27 мая 20:55
«Киев-Баскет» победил «Запорожье» на старте полуфинальной серии
«Киев-Баскет» победил «Запорожье» на старте полуфинальной серии
Баскетбол Суперлига
25 мая 21:00
Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч
Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч
Баскетбол Прогнозы
24 мая 20:18
Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Суперлиги
Стало известно расписание полуфинальных серий плей-офф Суперлиги
Баскетбол Суперлига
24 мая 08:56
«Запорожье» победил «Тернополь» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
«Запорожье» победил «Тернополь» третий раз подряд и вышел в полуфинал плей-офф
Баскетбол Суперлига
19 мая 22:00

Новости: Баскетбол

Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Багатскис: «Не знал что мы такие неагрессивные. Даже не помню, когда мы бросали 6 штрафных за игру»
Суперлига
09:58
«Милуоки» вновь оказался сильнее «Майами», «Лейкерс» повели в серии с «Финиксом»
«Милуоки» вновь оказался сильнее «Майами», «Лейкерс» повели в серии с «Финиксом»
НБА
08:56
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Плеханов: «Мы хотели реабилитироваться за очень невыразительную первую игру»
Суперлига
07:38
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
БК «Запорожье» сравнял счет в серии с «Киев-Баскет»
Суперлига
27 мая 20:55
Холопов: «У нас в обеих играх был не очень хороший процент попаданий с дальней»
Холопов: «У нас в обеих играх был не очень хороший процент попаданий с дальней»
Сборная Украины
27 мая 19:00
Продажа «Миннесоты Тимбервулвз» находится под угрозой срыва
Продажа «Миннесоты Тимбервулвз» находится под угрозой срыва
НБА
27 мая 15:50
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Буртт: «Благодарен «Будивельнику» за предоставленный шанс»
Суперлига
27 мая 11:50
Зверский блок-шот Гобера – топ-момент игрового дня НБА
Зверский блок-шот Гобера – топ-момент игрового дня НБА
НБА
27 мая 11:40
Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео
Болельщик «Никс» плюнул в спину Трея Янга прямо во время матча. Видео
НБА
27 мая 11:29
Все новости

Популярные новости

Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
22
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Фьюри: «Воспользуюсь советом чемпиона мира Владимира Кличко»
Бокс Профессиональный бокс
21 мая 11:55
8
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Тема дня
Британцы боятся, что Усик сломает карьеру Джошуа. Но Энтони готов рисковать ради мечты
Бокс Профессиональный бокс
22 мая 13:56
10
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Все новости