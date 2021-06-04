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Плей-офф Суперлиги. «Прометей» – «Днепр». Видео трансляция

Смотрите четвертый матч полуфинальной серии
Телепрограмма XSPORT Баскетбол Суперлига
11:10
Плей-офф Суперлиги. «Прометей» – «Днепр». Видео трансляция
«Прометей» может закрыть серию против «Днепра» в четвертом матче / Фото - ФБУ

В пятницу, 4 июня, «Прометей» и «Днепр» проведут четвертый матч второго раунда плей-офф Суперлиги — полуфинала. 

На данный момент «Прометей» ведет в серии 2:1 и может оформить выход в финал Суперлиги в случае победы во втором матче в Каменском.

Эту встречу смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT, а также в плеере в этой новости. Начало матча — 18:00.

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Теги

Прометей Днепр (баскетбол)

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