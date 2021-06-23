Пол Джордж повторил достижение Леброна, Брайанта и Дюранта

PG также стал автором антирекорда последних восьми лет

Пол Джордж / фото - insider-voice.com

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж набрал 26 очков (10 из 23 с игры, 5 и 10 штрафных), сделал 6 подборов и 6 передач во втором матче финала Западной конференции НБА против «Финикс Санс» (103:104, 0:2).

Джордж стал пятым игроком за последние 20 сезонов, набравшим не менее 20 очков в каждой из первых 15 игр плей-офф, присоединившись к Коби Брайанту, Кевину Дюранту, Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду.

Джордж смазал 5 штрафных бросков за игру. В последний раз Пол делал столько промахов с линии 8 сезонов назад (единственный раз в карьере). За 8,2 секунды до сирены у Джорджа была возможность увеличить преимущество своей команды до 3 очков. Пол дважды промахнулся с линии и позволил «Финиксу» вырвать победу на последней секунде. В нынешнем сезоне Джордж всего один раз смазал обе попытки с линии: 21 февраля в матче с «Бруклин Нетс» (за 9:44 до конца третьей четверти). В этом сезоне он реализовывал 2/2 штрафных 104 раза.

Пол Джордж считается серьезным претендентом на последнее вакантное место в составе сборной США на Олимпиаде в Токио.