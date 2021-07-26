Бывший помощник Поповича стал новым главным тренером «Бостона»
Попович: «Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды»
Наставник сборной США прокомментировал сенсационное поражение своих подопечных от Франции на Олимпиаде
08:00
Грегг Попович / фото - meabni.in
Главный тренер сборной США Грегг Попович поделился мнением после поражения в первом матче группового этапа Олимпиады против Франции (76:83). Сборная США проиграла на Олимпиаде впервые с 2004 года.
Специалиста цитирует apnews.com:
«Я думаю, что это немного высокомерно думать, что американцы должны просто выкатить мяч на площадку и побеждать всех. Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды. 40 минут французы играли лучше, чем мы».
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