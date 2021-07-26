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Попович: «Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды»

Наставник сборной США прокомментировал сенсационное поражение своих подопечных от Франции на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
08:00
Попович: «Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды»
Грегг Попович / фото - meabni.in

Главный тренер сборной США Грегг Попович поделился мнением после поражения в первом матче группового этапа Олимпиады против Франции (76:83). Сборная США проиграла на Олимпиаде впервые с 2004 года.

Специалиста цитирует apnews.com:

«Я думаю, что это немного высокомерно думать, что американцы должны просто выкатить мяч на площадку и побеждать всех. Мы должны работать над игрой, как и все остальные команды. 40 минут французы играли лучше, чем мы».

Превью баскетбольного турнира на Олимпиаде.

Рене Тер Велде
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Теги

Грегг Попович Сборная США (баскетбол) сборная Франции (баскетбол)

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