Кавай Леонард может покинуть «Клипперс»
Появилась новая информация по будущему Леонарда
В контракте форварда «Клипперс» есть опция ухода в это межсезонье
Кавай Леонард / фото - twitter.com
Появилась информация о планах звездного форварда «Клипперс» Кавая Леонарда, в контракте которого есть опция ухода в межсезонье-2021. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски
«Я не получал никаких сигналов о том, что Кавай заинтересован в чем-либо ином помимо продления контракта с «Клипперс» и восстановления после травмы».
Ранее сообщалось, что Леонард может покинуть калифорнийский клуб этим летом. Леонард травмировал колено в плей-офф-2021, ему потребовалось хирургическое вмешательство.
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