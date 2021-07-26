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Появилась новая информация по будущему Леонарда

В контракте форварда «Клипперс» есть опция ухода в это межсезонье
Баскетбол НБА
14:00
Появилась новая информация по будущему Леонарда
Кавай Леонард / фото - twitter.com

Появилась информация о планах звездного форварда «Клипперс» Кавая Леонарда, в контракте которого есть опция ухода в межсезонье-2021.  Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски

«Я не получал никаких сигналов о том, что Кавай заинтересован в чем-либо ином помимо продления контракта с «Клипперс» и восстановления после травмы».

Ранее сообщалось, что Леонард может покинуть калифорнийский клуб этим летом. Леонард травмировал колено в плей-офф-2021, ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Рене Тер Велде
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Теги

Кавай Леонард Лос-Анджелес Клипперс

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