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Президент «Будивельника»: «Команда ни одного матча не провела во Дворце спорта, с которым была договоренность на весь сезон»

Богдан Гулямов – о возвращении киевского клуба в Суперлигу

Баскетбол Суперлига
20:39
Президент «Будивельника»: «Команда ни одного матча не провела во Дворце спорта, с которым была договоренность на весь сезон»
Богдан Гулямов / Фото - XSPORT
Президент «Будивельника» Богдан Гулямов в интервью пресс-службе столичного клуба поделился эмоциями после возвращения своей команды в украинскую Суперлигу. 
 
«Доволен сезоном, потому что сам факт возвращения «Будивельника» стал очень приятной новостью для всех болельщиков клуба. Что касается оценки выступлений: мы взяли Кубок Украины, а значит выполнили задачу минимум. Спасибо за это команде, нашим болельщикам и всем работникам клуба. Кроме того, по сезону мы все время давали бой фаворитам и показывали качественный, зрелищный баскетбол, который нравился зрителям. Каждый клуб подходил к матчам с нами с большой ответственностью, с нами считались. И при всем этом мы существенно уступали другим лидерам по бюджету. Поэтому учитывая все это, я хочу сказать, что мы выступили достойно. Да, вылетели в первом раунде плей-офф Суперлиги, но мы еще перед стартом сезона знали, что без полноценной предсезонки спад может произойти. И он произошел».

 
 Вы для себя выделяли главную причину этого поражения?
 
«Как я уже сказал – это отсутствие предсезонной подготовки, где мы могли заложить фундамент функциональной готовности. Возможно также дало о себе знать то, что после серии уверенных побед игроки нашей команды где-то подумали, что им все будет легко даваться. Может они стали слишком уверены в себе... Ну и еще то, что по факту мы ни одного матча не провели дома, во Дворце Спорта, с которым была договоренность на весь прошлый сезон. Мы благодарим «Киев-Баскет», за то, что он разделил с нами зал и помог нам в нашем положении, однако это не наша домашняя арена. И даже в ДС «Венето» наши болельщики смогли лишь несколько раз посетить матчи из-за антиковидных ограничений. Мы благодарим их за понимание».


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