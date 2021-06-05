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Президент «Днепра» Кондратьев: «Мы уступили, наверное, будущему чемпиону»

Функционер – о поражении в полуфинале
Баскетбол Суперлига
20:42
Президент «Днепра» Кондратьев: «Мы уступили, наверное, будущему чемпиону»
Валерий Кондратьев / фото - ФБУ

Президент «Днепра» Валерий Кондратьев высказался о поражении команды в полуфинальной серии «Прометею». Функционер в своих соцсетях отметил, что уверен в победе команды из Каменского в чемпионате Украины.

«К сожалению, финал Суперлиги в этом сезоне будет без «Днепра».

Мы уступили в бескомпромиссной борьбе сильной и дисциплинированной команде “Прометей” - наверное будущему чемпиону.

Слишком много сил было отдано в играх с «Будивельником» и для продолжения серии этого чуть-чуть и не хватило. Парни бились до последней секунды, никто не дрогнул.

Болельщики и фанаты были с командой до последней секунды и за это им отдельное уважение и благодарность.

Спасибо тренерам и всему штабу БК «Днепр» за профессиональную работу и самоотдачу. Мы привыкли, что каждый год Днепр берет трофеи высшего уровня, но в этом сложном сезоне не так. Беру ответственность на себя.

Мы сделаем правильные выводы, подготовимся и вернемся еще сильнее, и по-спортивному злее!

Ещё раз спасибо игрокам и штабу за сезон. В победах и поражениях мы остаемся вместе!»

Второй финалист определится в паре «Киев-Баскета» и «Запорожье» 6 июня.

Защитник «Прометея» Денис Лукашов ранее также прокомментировал 4-й матч серии с чемпионами Украины.

Антон Кривенко
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Теги

Валерий Кондратьев Днепр (баскетбол) Прометей

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