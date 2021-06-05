Президент «Днепра» Кондратьев: «Мы уступили, наверное, будущему чемпиону»

Валерий Кондратьев / фото - ФБУ

Президент «Днепра» Валерий Кондратьев высказался о поражении команды в полуфинальной серии «Прометею». Функционер в своих соцсетях отметил, что уверен в победе команды из Каменского в чемпионате Украины.

Мы уступили в бескомпромиссной борьбе сильной и дисциплинированной команде “Прометей” - наверное будущему чемпиону.

Слишком много сил было отдано в играх с «Будивельником» и для продолжения серии этого чуть-чуть и не хватило. Парни бились до последней секунды, никто не дрогнул.

Болельщики и фанаты были с командой до последней секунды и за это им отдельное уважение и благодарность.

Спасибо тренерам и всему штабу БК «Днепр» за профессиональную работу и самоотдачу. Мы привыкли, что каждый год Днепр берет трофеи высшего уровня, но в этом сложном сезоне не так. Беру ответственность на себя.

Мы сделаем правильные выводы, подготовимся и вернемся еще сильнее, и по-спортивному злее!

Ещё раз спасибо игрокам и штабу за сезон. В победах и поражениях мы остаемся вместе!»