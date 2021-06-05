Президент «Днепра» Кондратьев: «Мы уступили, наверное, будущему чемпиону»
Президент «Днепра» Валерий Кондратьев высказался о поражении команды в полуфинальной серии «Прометею». Функционер в своих соцсетях отметил, что уверен в победе команды из Каменского в чемпионате Украины.
«К сожалению, финал Суперлиги в этом сезоне будет без «Днепра».
Мы уступили в бескомпромиссной борьбе сильной и дисциплинированной команде “Прометей” - наверное будущему чемпиону.
Слишком много сил было отдано в играх с «Будивельником» и для продолжения серии этого чуть-чуть и не хватило. Парни бились до последней секунды, никто не дрогнул.
Болельщики и фанаты были с командой до последней секунды и за это им отдельное уважение и благодарность.
Спасибо тренерам и всему штабу БК «Днепр» за профессиональную работу и самоотдачу. Мы привыкли, что каждый год Днепр берет трофеи высшего уровня, но в этом сложном сезоне не так. Беру ответственность на себя.
Мы сделаем правильные выводы, подготовимся и вернемся еще сильнее, и по-спортивному злее!
Ещё раз спасибо игрокам и штабу за сезон. В победах и поражениях мы остаемся вместе!»
Второй финалист определится в паре «Киев-Баскета» и «Запорожье» 6 июня.
Защитник «Прометея» Денис Лукашов ранее также прокомментировал 4-й матч серии с чемпионами Украины.
Комментарии 0