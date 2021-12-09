Президент «Прометея»: «Свершилось то, о чем мы только мечтали»

Фото: СК Прометей

Президент «Прометея» Владимир Дубинский отреагировал на победу команды над «Динамо Сассари» (89:56) и выход в плей-ин Лиги чемпионов:

Победа настолько уверенная и без единого вопроса, ребята летали по полю и очень качественно отработали в защите. Не все и не у всех получалось, но команда смотрелась, а защита была просто превосходной.

Сегодня днем переговорили в Запорожье с Роненом, он спешил на встречу с командой, на видеоразбор и сказал мне, что он все придумал и наверняка знает, как и кем победить, осталось только ребятам выполнить все его схемы и план на игру и все будет в порядке, и ребята не подвели.

Честно говоря, до конца не верил, что мы так уверенно победим, еду выжатый как лимон, но это такое счастье за наш «Прометей», за всю Украину. Сегодня БК «Прометей» написал еще одну новую небольшую возможно, но такую важную победу, в своей недолгой Баскетбольной истории.

Какой же сегодня был фантастический зал «Юность» в Запорожье. Огромное количество болельщиков, многих уже знаю в лицо, как они неистово поддерживали игроков и как реагировали на каждый удачный бросок. Спасибо родные, без вас эта победа могла и не состояться или не быть столь сладкой.

И конечно же, наши лучшие в мире фаны, которые, как всегда, были с командой, не на секунду не останавливались и заводили себя, весь зал и всех нас. Это было круто, обязательно выставлюсь им под Новый год, а десять самых преданных и ярых получат от клуба возможность полететь в Людвигсбург с командой чартерным рейсом и вместе с другими болельщиками поддержать БК «Прометей» в последнем раунде.

Все отыграли на пятерочку, но мне показалось, что Харрисон, Кеннеди и Липовый отыграли на пять с плюсом.

Поскольку реально, каждый сделал свою работу на отлично, я позволю, впервые, пожалуй, не согласиться с уважаемым мной экспертом украинского баскетбола Александром Прошутой, который в послематчевом комментарии раскритиковал сегодня Миро Билана.

Я не тренер и не эксперт, и это сугубо мое мнение, но сегодня Миро Билан был хорош, очень хорош, сделал прекрасно свою работу под нашим щитом и на щите соперников, придав особой уверенности нашим маленьким в задней линии. У нас были претензии к его игре раньше, и он очень переживал, что никак не наберет форму, тренер Нено много разговаривал с ним и нашел путь к его игре и повторюсь, сегодня Миро был молодцом, это отметили и многие наши болельщики, после игры. Он не идеален, но он точно стал другим и играет другой баскетбол, то ли еще будет, давайте немного подождем.

В конце хочу сказать особые слова благодарности и восторга нашему тренеру. Он сегодня опять оказался лучшим, потому что он и есть лучший. Спасибо Нено за этот праздник. Ты и ребята делают нас счастливыми и это круто».