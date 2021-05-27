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Продажа «Миннесоты Тимбервулвз» находится под угрозой срыва

Один из акционеров клуба подал юридическую жалобу
Баскетбол НБА
15:50
Продажа «Миннесоты Тимбервулвз» находится под угрозой срыва
Фото: bleacherreport.com

Второй по величине акционер «Миннесоты Тимбервулвз» Мейер Орбах подал юридическую жалобу в связи с предстоящей продажей франшизы, сообщает ESPN.

Орбах подал документы в окружной суд США в Миннеаполисе, утверждая, что владелец «Тимбервулвз» Глен Тэйлор нарушает соглашение о партнерстве и не может продать франшизу Марку Лору и Алексу Родригесу. В жалобе содержится обвинение в том, что Тэйлор не соблюдал «права на последовательность», которые дают миноритарным инвесторам возможность продать свои доли в команде раньше, чем это сделает Тэйлор.

Орбаху принадлежит 17% акции «Тимбервулвз» и команды женской НБА «Миннесота Линкс». 13 мая Лор и Родригес достигли соглашения о покупке «Миннесоты» за 1,5 миллиарда долларов, но сделка станет официальной только после одобрения Совета управляющих НБА.

Жалоба Орбаха также показывает, что Тэйлор не включил в договор купли-продажи положение, которое запрещало бы Лору и Родригесу перевозить франшизу из Миннеаполиса. Тэйлор часто говорил о своей приверженности региону и желании оставить команду в городе после своего ухода с поста владельца.

«Миннесота Тимбервулвз» не вышла в плей-офф НБА.

Рене Тер Велде
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Миннесота Тимбервулвс

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