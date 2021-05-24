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Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч

В этом сезоне команды встретились четыре раза в Суперлиге Париматч и один раз в Кубке Украины
Баскетбол Прогнозы
20:18
Прогноз на полуфинал Суперлиги Париматч

Сезон Суперлиги Париматч подходит к финишной прямой. Уже 25 мая стартует полуфинал турнира, где «Кив-Баскет» сыграет с «Запорожьем», а «Днепр» с «Прометеем». Командам нужно одержать три победы над соперником, чтобы выйти в финал.

Напомним, что действующим чемпионом является «Днепр» (вице-чемпион «Киев-Баскет», бронзовый призер «Прометей»). Но в прошлом сезоне чемпионат из-за пандемии так и не был доигран. Итоговые места были определены согласно рейтингу на момент остановки турнира.

«Киев-Баскет» - «Запорожье»

Расписание матчей:

25 и 27 мая - Киев

31 мая - Запорожье

2 июня - Запорожье (при необходимости)

6 июня - Киев (при необходимости)

В этом сезоне команды встретились четыре раза в Суперлиге Париматч и один раз в Кубке Украины. В чемпионате каждая из команд добыла по победе дома и на выезде (правда, дома «Киев-Баскет» выиграл лишь в овертайме). А вот в Кубке сильнее оказался БК «Запорожье». Что касается первой встречи полуфинала, то аналитики Parimatch отдают предпочтение киевлянам, у которых 70% на победу против 30% у «Запорожья».

«Днепр» - «Прометей»

Расписание матчей:

28 и 30 мая - Днепр

2 июня - Каменское

4 июня - Каменское (при необходимости)

7 июня - (при необходимости)

Статистика в Суперлиге Париматч также никого не выделяет в этой паре. Команды по очереди обыграли друг друга в чемпионе. Причем началось с разгромов. Сначала «Днепр» дома разбил «Прометей» 101:66, после чего «Прометей» на своей площадке взял реванш 104:60. Другие два матча завершились уже не с такой большой разницей. В первой игре эксперты Parimatch дают 53% на победу «Днепра» и оставляют 47% на успех «Прометея».

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Теги

Запорожье Киев-Баскет

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