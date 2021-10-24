«Прометей» не заметил «Химик» в центральном матче тура

Подопечные Ронена Гинзбурга увеличили победную серию до восьми матчей

Фото: ФБУ

«Прометей» на выезде разгромил «Химик» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Подопечные Ронена Гинзбурга уже после первой четверти завладели существенным очковым преимуществом, которое в ходе матча доходило до 29 баллов. Лишь в заключительной четверти «Прометей» позволил «Химику» определенные вольности в атаке, однако на исходе матча это никак не обозначилось.

Таким образом, «Прометей» добыл восьмую победу кряду, оставшись единственной командой Суперлиги, которая еще не теряла очков. «Химик», несмотря на неудачу, продолжит находится на втором месте в турнирной таблице.

Самым результативным игроком поединка стал Илья Сидоров, который записал себе в актив 20 баллов. У «Химика» 18 очков на счету Деона Эдвина.

Следующий матч команда Гинзбурга проведет 27 октября в Италии против «Сассари». Эта встреча станет одной из ключевых для «Прометея» в Лиге чемпионов. В прямом эфире поединок покажет XSPORT.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Химик» – «Прометей» 64:92 (11:24, 12:16, 16:17, 25:25)

«Химик»: Ковляр 9, Антипов 7 + 5 подборов, Рябчук 6, Спенсер 2, Джонс 0 + 5 подборов - 3 потери - старт, Эдвин 18+ 7 подборов + 4 передачи + 2 перехвата, Козак 9, Завадский 4, Мироненко 3, Сорочан 0

«Прометей»: Сидоров 20 + 2 передачи, Стефенс 14 Кеннеди 14 + 4 подбора - 5 потерь, Эванс 4 + 6 подборов, Харрисон 3 - старт, Лукашов 13 + 4 подбора + 3 передачи, Петров 11 + 12 подборов + 4 передачи + 3 перехвата, Липовый 6, Билан 4 + 9 подборов, Тихонов 2, Беликов 1