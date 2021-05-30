Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 3
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 105:94 Окончен
03:30 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс 125:119 Окончен
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс 108:118 Окончен
20:30 Майами Хит - Милуоки Бакс 103:120 Окончен
23:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Денвер Наггетс 115:95 Окончен
нет важных матчей
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Вашингтон Уизардз - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:132 Окончен
04:30 Мемфис Гриззлис - Юта Джаз 111:121 Окончен
20:00 Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
22:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
14:00 Днепр - Прометей 85:98 Окончен
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:00 Бостон Селтикс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:30 Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
18:00 БК Запорожье - Киев-Баскет -:- Запланирован

«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф

Сидоров – MVP матча
Баскетбол Суперлига
16:13
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
«Прометей» победил «Днепр» / фото - ФБУ

«Прометей» победил «Днепр» во втором матче полуфинальной серии плей-офф, отыгравшись за поражение в первой встрече. Поединок завершился со счетом 98:85.

Матч выдался зеркальной копией первой встречи, но теперь на площадке доминировали гости. Подопечные Виталия Черния стабильно держали отрыв в пару-тройку очков с самого начала встречи. «Днепр» делал попытки перевернуть счет в свою пользу, но каждая четверть неизменно оставалась за «Прометеем». К концу встречи хозяевам все же удалось выйти в небольшой отрыв, но усталость и три проигранные четверти не оставили подопечным Дмитрия Болдаева шансов на победу в этом матче.

Счет 98:85 на табло и паритет в полуфинальной серии – 1:1.

Суперлига. Плей-оффПолуфинал. 2-й матч:

«Днепр» – «Прометей» 85:98 (20:24, 27:33, 17:21, 21:20) серия – 1:1

«Днепр»: Тимофеенко 13 очков + 4 подбора + 3 передачи, Террелл 21 очко + 4 подбора + 2 передачи, Кравцов 14 очков + 2 подбора + 3 передачи, Санон 21 очко + 2 подбора + 2 передачи

«Прометей»: Эванс 19 очков + 13 подборов + 1 передача, Стефенс 11 очков + 3 подбора + 2 передачи, Сидоров 28 очков + 2 подбора + 8 передач, Лукашов 13 очков + 6 передач, Маерс 14 очков + 6 подборов + 4 передачи.

Результат и видеообзор первого матча.

Следующие поединки этого противостояния также смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT 2-го и 4-го июня.

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Прометей Днепр (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Баскетбол Суперлига
29 мая 18:03
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Баскетбол Суперлига
29 мая 12:55
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Баскетбол Суперлига
29 мая 10:21
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
«Днепр» уверенно обыграл «Прометей» в первом матче полуфинальной серии плей-офф
Баскетбол Суперлига
28 мая 21:02
В плей-офф «Днепром» будет руководить Болдаев. Журавлев остается в системе клуба
В плей-офф «Днепром» будет руководить Болдаев. Журавлев остается в системе клуба
Баскетбол Суперлига
28 мая 15:52
Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги
Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги
Баскетбол Суперлига
24 мая 13:45

Новости: Баскетбол

Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Михайлюк: «Генеральный менеджер «Оклахомы» говорил, что я произвел на него очень хорошее впечатление»
Украинские легионеры
17:46
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф
Суперлига
16:13
«Милуоки» выбил «Майами» со счетом 4:0 в серии, «Вашингтон» Леня все ближе к вылету
«Милуоки» выбил «Майами» со счетом 4:0 в серии, «Вашингтон» Леня все ближе к вылету
НБА
08:23
Легендарный центровой «Юты» умер при невыясненных обстоятельствах
Легендарный центровой «Юты» умер при невыясненных обстоятельствах
НБА
29 мая 21:56
Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Болдаев: «На следующий матч надо выходить с еще большей агрессией»
Суперлига
29 мая 18:03
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Шундель: «Не дали забить лидерам «Прометея» и довели дело до победы»
Суперлига
29 мая 12:55
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
Он неудержим. Дончич установил очередное достижение НБА
НБА
29 мая 12:41
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Гинзбург: «Мы потеряли нашего ведущего скорера Рашада Вона»
Суперлига
29 мая 10:21
50 очков Тейтума вывели «Бостон» вперед в серии с «Бруклином», «Клипперс» сократили отставание от «Далласа»
50 очков Тейтума вывели «Бостон» вперед в серии с «Бруклином», «Клипперс» сократили отставание от «Далласа»
НБА
29 мая 08:21
Все новости

Популярные новости

Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Экс-тренер Владимира Кличко: «Для Ломаченко медаль в Пекине стоила 700 тысяч долларов, просто Вася этого не знает»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 10:40
23
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Лопес: «Пакьяо – не человек»
Бокс Профессиональный бокс
24 мая 13:22
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Отрывается по полной. Менеджер показал эмоции Усика после санкционирования боя с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 07:38
2
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Послесловие
Тейлор повторил достижение Усика и вошел в историю. Такого не удавалось ни Джошуа, ни Льюису
Бокс Профессиональный бокс
23 мая 16:43
Все новости