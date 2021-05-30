«Прометей» победил «Днепр» и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф

Сидоров – MVP матча

«Прометей» победил «Днепр» / фото - ФБУ

«Прометей» победил «Днепр» во втором матче полуфинальной серии плей-офф, отыгравшись за поражение в первой встрече. Поединок завершился со счетом 98:85.

Матч выдался зеркальной копией первой встречи, но теперь на площадке доминировали гости. Подопечные Виталия Черния стабильно держали отрыв в пару-тройку очков с самого начала встречи. «Днепр» делал попытки перевернуть счет в свою пользу, но каждая четверть неизменно оставалась за «Прометеем». К концу встречи хозяевам все же удалось выйти в небольшой отрыв, но усталость и три проигранные четверти не оставили подопечным Дмитрия Болдаева шансов на победу в этом матче.

Счет 98:85 на табло и паритет в полуфинальной серии – 1:1.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал. 2-й матч:

«Днепр» – «Прометей» 85:98 (20:24, 27:33, 17:21, 21:20) серия – 1:1

«Днепр»: Тимофеенко 13 очков + 4 подбора + 3 передачи, Террелл 21 очко + 4 подбора + 2 передачи, Кравцов 14 очков + 2 подбора + 3 передачи, Санон 21 очко + 2 подбора + 2 передачи

«Прометей»: Эванс 19 очков + 13 подборов + 1 передача, Стефенс 11 очков + 3 подбора + 2 передачи, Сидоров 28 очков + 2 подбора + 8 передач, Лукашов 13 очков + 6 передач, Маерс 14 очков + 6 подборов + 4 передачи.

Результат и видеообзор первого матча.

Следующие поединки этого противостояния также смотрите в прямом эфире на телеканале XSPORT 2-го и 4-го июня.