«Прометей» подписал лидера «Маккаби» Хайфа

Крис Доу продолжит карьеру в Украине

Крис Доу / фото - Facebook

Американский атакующий защитник Крис Доу продолжит карьеру в «Прометее». Предыдущий сезон баскетболист провел в чемпионате Израиля за «Маккаби» из Хайфы.

В регулярном чемпионате американец сыграл 21 матч, в котором в среднем набирал 16,9 очка (37,8% реализиции трехочковых), делал 5,8 подбора и 4,4 передачи (2,5 потери) за 31,4 минуты на площадке.

За свою профессиональную карьеру в Европе Доу с 2013 года выступал за португальский «Сампаенсе», клубы второго французского дивизиона «Э-Морьен» и «Тулон», а также «По-Ортез» из первого дивизиона, бельгийский «Финикс», израильский «Несс-Циона» и польский «Анвил». Доу не был выбран на драфте НБА в 2013 году.

Ранее «Прометей» подписал одного з лучших скореров чемпионата Италии.