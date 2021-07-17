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«Прометей» подписал одного из лучших скореров чемпионата Италии

В Серии А Харрисон набирал 16,8 очков за игру
Баскетбол Суперлига
17:28
«Прометей» подписал одного из лучших скореров чемпионата Италии
Д’Анджело Харрисон / фото - Facebook

Американский защитник Д’Анджело Харрисон стал игроком «Прометея». В Украину баскетболист переедет из итальянской Серии А, где выступал за «Бриндизи».

В минувшем Харрисон в среднем набирал 16,8 очка и делал 3,7 передачи при 33,6% реализации трехочковых. Защитник отыграл 25 матчей, проводя на площадке по 28,1 минуты.

Также у американца есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. Там он сыграл 6 матчей, в которых за 29,7 минут набирал 19,3 очка, делал 4,3 подбора и 3,7 передачи.

На протяжении своей профессиональной карьеры новичок «Прометея» успел поиграть в чемпионатах Турции, Израиля, России и Франции.

Недавно стал известен первый соперник «Прометея» в квалификации Лиги чемпионов.

 

Антон Кривенко
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