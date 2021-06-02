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«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии

Чемпионы Украины не смогли ничего противопоставить хозяевам площадки
Баскетбол Суперлига
20:04
«Прометей» разгромил «Днепр» и повел в серии
"Прометей" второй раз кряду обыграл "Днепр" / фото - ФБУ

В третьем матче полуфинальной серии плей-офф «Днепр» без шансов уступил «Прометею».

Хозяева площадки провалили старт матча и на первый перерыв ушли, отставая на 5 очков. По итогам второй четверти «Прометей» уже опережал чемпионов Украины на те же 5 очков. Во второй половине встречи подопечных Ронена Гинзбурга уже было не остановить.

Игорь Сидоров набрал 20 очков, Ди Джей Стефенс также отметился высокой результативностью, набрав 14 очков. Лучшим в составе днепрян стал Ди Джей Купер с 12 очками в активе.

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал.

«Прометей» – «Днепр» 89:53 (17:21, 20:11, 31:4, 21:17) счет в серии 2:1

«Прометей»: Сидоров 20 + 5 передач + 5 подборов + 3 перехвата, Стефенс 14 + 5 подборов, Липовый 11 Эванс 10 + 7 подборов, Петров 6 - старт, Майерс 11 + 6 подборов, Беликов 9, Пирогов 5, Климов 2, Лукашов 1 + 4 передачи, Бринюк 0, Луценко 0

«Днепр»: Купер 12 + 7 подборов + 4 передачи, Кравцов 9, Санон 8, Глебов 3, Тимофеенко 2 + 8 подборов – старт, Натяжко 10, Бобров 4, 5 потерь, Закурдаев 3, Шундель 2, Коломойский 0, Корниенко 0, Бондарчук 0

Антон Кривенко
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Прометей Днепр (баскетбол)

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