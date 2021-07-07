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«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов

Чемпион Украины и чемпион Болгарии сойдутся в матче 1/4 финала отбора
Баскетбол Еврокубки
12:40
«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов
Фото: Twitter

Состоялась жеребьевка квалификационного турнира Лиги чемпионов. Чемпион Украины «Прометей» в матче 1/4 финала отбора сыграет против 16-кратного и действующего чемпиона Болгарии «Левски». 

Вашему вниманию полная квалификационная сетка для украинского клуба, которому для выхода в финальную часть ЛЧ нужно выиграть три матча:

1/4 финала

Матч 1. «Хапоэль Эйлат» (Израиль) — «Парма» (Россия)

Матч 2. «Прометей» (Украина) — «Левски» (Болгария)

1/2 финала

Матч 3. Победитель матча 1 — «Ле Ман» (Франция)

Матч 4. Победитель матча 2 — «Опава» (Чехия)

Финал

Победитель матча 3 — победитель матча 4

Всего в отборочном раунде сыграют 24 команды, 4 из которых в итоге попадут в основную часть соревнований. Квалификация стартует 13 сентября и пройдет в формате «бабблов».

Начало нового сезона Суперлиги запланировано на сентябрь.


Рене Тер Велде
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