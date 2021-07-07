«Прометей» сыграет против «Левски» в первом раунде квалификации Лиги чемпионов
Состоялась жеребьевка квалификационного турнира Лиги чемпионов. Чемпион Украины «Прометей» в матче 1/4 финала отбора сыграет против 16-кратного и действующего чемпиона Болгарии «Левски».
Вашему вниманию полная квалификационная сетка для украинского клуба, которому для выхода в финальную часть ЛЧ нужно выиграть три матча:
1/4 финала
Матч 1. «Хапоэль Эйлат» (Израиль) — «Парма» (Россия)
Матч 2. «Прометей» (Украина) — «Левски» (Болгария)
1/2 финала
Матч 3. Победитель матча 1 — «Ле Ман» (Франция)
Матч 4. Победитель матча 2 — «Опава» (Чехия)
Финал
Победитель матча 3 — победитель матча 4
Всего в отборочном раунде сыграют 24 команды, 4 из которых в итоге попадут в основную часть соревнований. Квалификация стартует 13 сентября и пройдет в формате «бабблов».
Начало нового сезона Суперлиги запланировано на сентябрь.