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«Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов

В отборочном раунде турнира примут участие 24 команды
Баскетбол Еврокубки
13:44
«Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» / Фото - ФБУ
Лига чемпионов на своем официальном сайте обнародовала состав участников на сезон-2021/22. 

Единственным представителем Украины в турнире станет новоиспеченный чемпион Суперлиги «Прометей», который начнет свой путь с квалификационного раунда. 
 
Всего в отборочном раунде сыграют 24 команды, 4 из которых в итоге попадут в основную часть соревнований. Квалификация стартует 13 сентября и пройдет в формате «бабблов». Жеребьевка отборочного турнира пройдет 7 июля.

Все участники квалификации Лиги чемпионов:



Основная часть Лиги чемпионов стартует 4 октября.  

Напомним, начало нового сезона Суперлиги запланировано на конец сентября.
Владимир Кириченко
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Теги

Прометей Лига чемпионов (баскетбол)

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