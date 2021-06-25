Дубинский: «Прометей» получил в пользование зал Слобожанского и переезжает туда»
«Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов
В отборочном раунде турнира примут участие 24 команды
«Прометей» / Фото - ФБУЛига чемпионов на своем официальном сайте обнародовала состав участников на сезон-2021/22.
Единственным представителем Украины в турнире станет новоиспеченный чемпион Суперлиги «Прометей», который начнет свой путь с квалификационного раунда.
Всего в отборочном раунде сыграют 24 команды, 4 из которых в итоге попадут в основную часть соревнований. Квалификация стартует 13 сентября и пройдет в формате «бабблов». Жеребьевка отборочного турнира пройдет 7 июля.
Все участники квалификации Лиги чемпионов:
Основная часть Лиги чемпионов стартует 4 октября.
Напомним, начало нового сезона Суперлиги запланировано на конец сентября.