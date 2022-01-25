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Прометей в драматичном матче выиграл у «Хапоэля»

Команда из Слобожанского перевела серию плей-ин в третью игру
Баскетбол Еврокубки
21:34
Прометей в драматичном матче выиграл у «Хапоэля»
Фото: Прометей

В Запорожье в рамках второго матча серии плей-ин Лиги чемпионов FIBA слобожанский «Прометей» в овертайме победил «Хапоэль» из Иерусалима со счетом 82:79.

После первого матча, где «Прометей» постоянно уступал израильтянам, особенно в бросках из-за дуги, в этом матче команды долго шли ноздря в ноздрю. В первых двух четвертях ни одна из команд не уходила на перерыв с любым преимуществом.

Многое поменялось в третьей четверти, когда «Прометей» несколько раз ошибся в атаке со спешными бросками. К тому же, легионеры украинского клуба часто спорили с арбитрами, за что наказывались техничными фолами. «Хапоэль» уверенно увеличил преимущество до +7.

В четвертой десятиминутке многое шло по плану израильтян, но продолжалось это до последних двух минут, когда игроки «Прометея» при активной поддержке публики пошли вперед и сравняли счет.

В овертайме украинская команда выглядела свежее и лучше. «Хапоэлю» удалось сравнять счет почти перед завершением пятиминутки, но за 1 секунду до сирены Доу забросил фантастический трехочковый и вырвал победу.

Лига чемпионов. Плей-ин.

«Прометей» – «Хапоэль» 82:79 ОТ (20:20, 16:16, 17:24, 22:15, 7:4) Счет в серии: 1:1

Карен Агабекян
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