Невероятные данки Стефенса в матче с «Николаевом» вошли в топ-10 моментов недели Суперлиги
«Прометей» заключил новое соглашение со Стефенсом
Лидер клуба из Каменского продолжит выступления в Суперлиге
Ди Джей Стефенс / Фото - ФБУПрезидент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook сообщил, что клуб из Каменского подписал новый контракт с американским форвардом Ди Джеем Стефенсом.
Стефенс в минувшем сезоне стал одним из лидеров команды: в 48 матчах Суперлиги Стефенс набирал 12.0 очка, делал 5.4 подбора, 1.8 передачи, 1.4 перехвата и 1.0 блок-шота. По итогам сезона форвард вошел в символическую сборную всего чемпионата.
Напомним, Ди Джей является двукратным чемпионом Украины: американец завоевывал титул в 2017 году с «Будивельником», а также в 2021-м – с «Прометеем».
Накануне «Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов.
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