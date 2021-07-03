Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Прометей» заключил новое соглашение со Стефенсом

Лидер клуба из Каменского продолжит выступления в Суперлиге

Баскетбол Суперлига
07:38
«Прометей» заключил новое соглашение со Стефенсом
Ди Джей Стефенс / Фото - ФБУ
Президент «Прометея» Владимир Дубинский на своей странице в Facebook сообщил, что клуб из Каменского подписал новый контракт с американским форвардом Ди Джеем Стефенсом.  

Стефенс в минувшем сезоне стал одним из лидеров команды: в 48 матчах Суперлиги Стефенс набирал 12.0 очка, делал 5.4 подбора, 1.8 передачи, 1.4 перехвата и 1.0 блок-шота. По итогам сезона форвард вошел в символическую сборную всего чемпионата.
 
Напомним, Ди Джей является двукратным чемпионом Украины: американец завоевывал титул в 2017 году с «Будивельником», а также в 2021-м – с «Прометеем». 

Накануне «Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Ди Джей Стефенс Прометей

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Дубинский: «Завтра подаем заявку на право проведения бабла квалификации Лиги чемпионов в Запорожье»
Дубинский: «Завтра подаем заявку на право проведения бабла квалификации Лиги чемпионов в Запорожье»
Баскетбол Суперлига
1 июля 21:45
«Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов
«Прометей» узнал возможных соперников по квалификации Лиги чемпионов
Баскетбол Еврокубки
25 июня 13:44
Новый баскетбольный сезон в Украине стартует матчем за Суперкубок
Новый баскетбольный сезон в Украине стартует матчем за Суперкубок
Баскетбол Суперлига
24 июня 19:35
Дубинский: «Прометей» получил в пользование зал Слобожанского и переезжает туда»
Дубинский: «Прометей» получил в пользование зал Слобожанского и переезжает туда»
Баскетбол Суперлига
22 июня 15:53
1
Дубинский: «По желанию Гинзбурга контракты подписаны с Сидоровым, Петровым и Беликовым»
Дубинский: «По желанию Гинзбурга контракты подписаны с Сидоровым, Петровым и Беликовым»
Баскетбол Суперлига
22 июня 15:15
Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги
Кэффи и Санон – в составе символической сборной сезона-2020/21 Суперлиги
Баскетбол Суперлига
18 июня 14:08

Новости: Баскетбол

«Запорожье» подписало новый контракт со своим лидером
«Запорожье» подписало новый контракт со своим лидером
Суперлига
09:57
Бэйлесс: «Не удивлюсь, если Кавай перейдет в «Лейкерс»
Бэйлесс: «Не удивлюсь, если Кавай перейдет в «Лейкерс»
НБА
09:00
«Прометей» заключил новое соглашение со Стефенсом
«Прометей» заключил новое соглашение со Стефенсом
Суперлига
07:38
Пустовой официально подписал контракт с новым клубом в чемпионате Испании
Пустовой официально подписал контракт с новым клубом в чемпионате Испании
Украинские легионеры
2 июля 19:57
Официально. «Запорожье» назвало имя нового главного тренера
Официально. «Запорожье» назвало имя нового главного тренера
Суперлига
2 июля 13:44
Сумасшедшие данки Лопеса и невероятное попадание Галлинари вошли в топ-5 дня НБА
Сумасшедшие данки Лопеса и невероятное попадание Галлинари вошли в топ-5 дня НБА
НБА
2 июля 11:21
«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
«Милуоки» переиграл «Атланту» и вновь вышел вперед в финальной серии Востока
НБА
2 июля 07:16
Германия лишила Россию шансов на Олимпийские игры
Германия лишила Россию шансов на Олимпийские игры
Токио-2020
1 июля 22:39
Дубинский: «Завтра подаем заявку на право проведения бабла квалификации Лиги чемпионов в Запорожье»
Дубинский: «Завтра подаем заявку на право проведения бабла квалификации Лиги чемпионов в Запорожье»
Суперлига
1 июля 21:45
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бывший тренер Владимира Кличко: «Ломаченко надо лечить психологу»
Бокс Профессиональный бокс
1 июля 13:00
23
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости