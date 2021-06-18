Пустовой объявил об уходе из «Барселоны»

Артем выступал за каталонцев с 2018 года

Артем Пустовой / фото - Getty Images

Центровой сборной Украины Артем Пустовой объявил, что покидает «Барселону», за которую выступал с 2018 года. В своем Instagram баскетболист попрощался с клубом.

«Пора прощаться с этим клубом, спасибо всем. Здесь у нас много хороших воспоминаний и здесь мы нашли много друзей. Пришло время для следующего испытания».

В последнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» завоевала главный трофей страны.

За 3 года в составе катлонцев Пустовой принял участие в 80 матчах в испанских турнирах и Евролиге. В сезоне ACB-20/21 он набирал в среднем 7,8 очка и 3,2 подбора, проводя по 14,5 минуты за игру.

Издание Eurohoops сообщает, что в услугах украинца заинтересован другой испанский клуб – «Уникаха». Со следующего сезона «Уникаха» будет выступать в Лиге чемпионов FIBA. Регулярный чемпионат Испании сезона 2020/21 клуб завершил на 11-й позиции.

«Уникаху» ранее покинул другой украинец.