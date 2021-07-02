Пустовой официально подписал контракт с новым клубом в чемпионате Испании

Украинский центровой проведет свой седьмой сезон на пиренейском полуострове

Артем Пустовой / Фото: пресс-служба «Гран-Канарии»

Испанская «Гран-Канария» официально объявила о подписании контракта с украинским центровым Артемом Пустовым.

Следующий сезон станет седьмым для 29-летнего игрока в лиге ACB. Минувшие три года он защищал цвета «Барселоны», а до этого столько же выступал за «Обрадойро». Контракт украинца рассчитан на один год.

В минувшем сезоне «Гран-Канария» пробилась в плей-офф, однако там уступила в стартовом раунде «Реалу». В то же время Пустовой с «Барселоной» стал чемпионом Испании.

Напомним, другой украинец, который выступал в чемпионате Испании, пока находится без клуба.