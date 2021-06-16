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Пустовой стал чемпионом Испании

Украинец впервые выиграл турнир

Баскетбол Украинские легионеры
14:50
Пустовой стал чемпионом Испании
Артем Пустовой / Фото: Барселона

В Испании «Барселона», где играет украинец Артем Пустовой, выиграла местный чемпионат, одолев в финальной серии до двух побед мадридский «Реал».

«Барселона» во втором матче серии обыграла «Реал» со счетом 92:73 одолела мадридцев 2:0.

Свое первое в карьере чемпионство Испании отпраздновал Пустовой, который провел в сезоне 21 матч регулярного чемпионата, где в среднем за 14.4 минуты на площадке набирал 7.8 очка (63.4% бросков с игры) и делал 3.2 подбора.

Отметим, что у Пустового завершается контракт с «Барселоной» и он станет свободным агентом.

Карен Агабекян
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Теги

Артем Пустовой Барселона (баскетбол) Реал (баскетбол)

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