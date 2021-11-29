Пустовой: «В перерыве изменили игру и результат на лицо»

Центровой сборной Украины – о победе над Северной Македонией

Фото: FIBA

Центровой сборной Украины Артем Пустовой прокомментировал победу над Северной Македонией (78:61) в квалификации на чемпионат мира-2023.

Первая половина была для нас не очень удачная, мы не играли в свой баскетбол. В перерыв подкорректировали свою игру, начали играть более командно, использовать свои шансы и результат на лицо.

Можно ли сказать, что вы выиграли за счет физики?

Мы старались убежать от них, потому что мы смотрели их игру с Испанией, они не очень быстро возвращаются в защиту, поэтому мы пытались играть в быстрый баскетбол против них.

Удалось выполнить установку тренера?

Как я говорил: в первой половине мы просели, не играли в свой баскетбол. Вторую половину сыграли более лучше.

Что говорил тренер во время большого перерыва?



Все спокойно, разговаривал с нами. Дал некоторые поправки – то, что нужно делать в защите, в нападении.

Пустовой стал лучшим игроком сборной Украины, набрав 24 очка, выполнив 5 подборов и получив рейтинг эффективности +24.

У Македонии не скоростной центровой, поэтому партнеры пытались заигрывать меня. Если они стягивались я пытался отдавать пас своим партнерам, которые были открыты, и благодаря этому получались сводные броски. Также они много раз сфолили на мне. Мы пытались сыграть в свой баскетбол – ничего сверхъестественного. Зал заряжал меня на эмоции и после каки-то очков хотелось дать фитбэк болельщикам и завести также ребят своими эмоциями. Скамейка очень сильно помогала нам своими эмоциями.

Напомним, в стартовом матче отбора сборная Украины уступила Грузии.