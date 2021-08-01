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Результаты жеребьевки плей-офф Токио-2020. Дюрант и Ко могут вылететь уже в следующем матче

Американцы сыграют с более стабильной Испанией

Olympics Токио-2020
16:27
Результаты жеребьевки плей-офф Токио-2020. Дюрант и Ко могут вылететь уже в следующем матче
Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио состоялась жеребьевка четвертьфинала баскетбольного турнира у мужчин.

Франция – Италия

США – Испания

Словения – Германия

Австралия – Аргентина

В полуфиналах сыграют между собой победители пар Франция – Италия и Словения – Германия, США – Испания и Австралия – Аргентина.

Четвертьфиналы пройдут 3 августа.

Напомним, Дюрант вошел в историю сборной США, установив исторический рекорд.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Испании (баскетбол) Сборная США (баскетбол)

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