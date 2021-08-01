Адетокумбо повторил уникальное достижение Леброна и Дюранта
Результаты жеребьевки плей-офф Токио-2020. Дюрант и Ко могут вылететь уже в следующем матче
Американцы сыграют с более стабильной Испанией
16:27
Фото: getty images
На Олимпийских играх в Токио состоялась жеребьевка четвертьфинала баскетбольного турнира у мужчин.
Франция – Италия
США – Испания
Словения – Германия
Австралия – Аргентина
В полуфиналах сыграют между собой победители пар Франция – Италия и Словения – Германия, США – Испания и Австралия – Аргентина.
Четвертьфиналы пройдут 3 августа.
Напомним, Дюрант вошел в историю сборной США, установив исторический рекорд.
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