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«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта

«Шпоры» могут сделать защитников доступными для обмена в день драфта
Баскетбол НБА
13:30
«Сан-Антонио» может обменять Мюррэя и Уайта
Деджонте Мюррэй / фото - lancelivre.pt

Защитники Деррик Уайт (193 см, 86 кг) и Деджонте Мюррэй (193 см, 82 кг) могут покинуть «Сан-Антонио» этим летом.

Как сообщает The Athletic, «Сперс» вряд ли будут расставаться с 12-м пиком на драфте-2021, при этом клуб может сделать доступными для обмена Мюррэя и Уайта в день драфта, который пройдет 29 июля.

27-летний Уайт выступает за «Сан-Антонио» с 2017 года, он был выбран клубом на драфте под 29-м пиком. В прошедшем сезоне из-за травм Деррик вышел на паркет лишь в 36 матчах, он набирал 15,4 очка и 3,5 передачи за 29,5 минуты, реализуя 41,1% бросков с игры и 34,6% трехочковых. Новый контракт баскетболиста действует до 2025 года, за следующий сезон Уайт заработает около 15 млн долларов.

24-летний Мюррэй стал игроком «Сперс» после драфта-2016 (29-й пик). Деджонте выступил в 67 встречах сезона-20/21, он набирал 15,7 очка, 7,1 подбора, 5,4 передачи и 1,5 перехвата за 31,9 минуты, забивая 45,3% бросков с игры и 31,7% из-за дуги. Контракт баскетболиста рассчитан до 2024 года, за следующий сезон Мюррэй получит около 15,5 млн долларов.

Бывший помощник Поповича стал новым главным тренером «Бостона».



Рене Тер Велде
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Теги

Деджанте Мюррей Сан-Антонио Сперс

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