Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги
Санон – лучший защитник сезона в украинской Суперлиге
Игрок «Днепра» принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата
Иссуф Санон / Фото - ФБУИгрок «Днепра» Иссуф Санон признан лучшим защитником сезона-2020/21 в украинской Суперлиге. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
Санон сыграл в 35 матчах регулярного чемпионата. В среднем он находился на площадке 21,3 минуты, набирал 10,7 очков, совершал 3,6 передачи, 3,4 подбора и 1,0 перехвата при 39.2% реализации трехочковых и 54,1% двухочковых бросков.
В матчах плей-офф 21-летний украинец за 21,2 минуты на паркете набирал 14,3 очка, делал 2,8 передачи, 2,4 подбора и 1,1 перехвата.
Средняя статистика защитника сборной Украины за сезон составила 11,4 очка, 3,4 передачи, 3,2 подбора и 1,0 перехвата при 38.2% реализации трехочковых и 54.7% двухочковых бросков.
Напомним, ранее Санон был признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги.
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