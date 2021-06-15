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Санон – лучший защитник сезона в украинской Суперлиге

Игрок «Днепра» принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата

Баскетбол Суперлига
18:41
Санон – лучший защитник сезона в украинской Суперлиге
Иссуф Санон / Фото - ФБУ
Игрок «Днепра» Иссуф Санон признан лучшим защитником сезона-2020/21 в украинской Суперлиге. Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

Санон сыграл в 35 матчах регулярного чемпионата. В среднем он находился на площадке 21,3 минуты, набирал 10,7 очков, совершал 3,6 передачи, 3,4 подбора и 1,0 перехвата при 39.2% реализации трехочковых и 54,1% двухочковых бросков.

В матчах плей-офф 21-летний украинец за 21,2 минуты на паркете набирал 14,3 очка, делал 2,8 передачи, 2,4 подбора и 1,1 перехвата.

Средняя статистика защитника сборной Украины за сезон составила 11,4 очка, 3,4 передачи, 3,2 подбора и 1,0 перехвата при 38.2% реализации трехочковых и 54.7% двухочковых бросков.


Напомним, ранее Санон был признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги.
Владимир Кириченко
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Теги

Иссуф Санон Днепр (баскетбол)

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