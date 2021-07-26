Санон отправится в летний лагерь НБА

Защитник «Днепра» уже бывал в США

Иссуф Санон / фото - ФБУ

На адрес ФБУ поступил запрос от НБА с приглашением защитника «Днепра» Иссуфа Санона в летний лагерь НБА.

В 2018 году «Вашингтон Уизардс» выбрал украинца на драфте под 44-м номером. Тем же летом Санон сыграл в Летний лиге НБА.

В феврале 2020 «Вашингтон» продал права на защитника «Нью-Йорку», а в ноябре того же года права на украинца перешли «Хьюстону».

В последнем сезоне Санон принял участие в 44 матчах в Суперлиге Париматч в составе «Днепра». В среднем он набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч.

Недавно стало известно, что «Днепр» в следующем сезоне выступит в Кубке Европы.