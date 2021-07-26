Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Баскетбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Санон отправится в летний лагерь НБА

Защитник «Днепра» уже бывал в США
Баскетбол Суперлига
26 июля 19:07
Санон отправится в летний лагерь НБА
Иссуф Санон / фото - ФБУ

На адрес ФБУ поступил запрос от НБА с приглашением защитника «Днепра» Иссуфа Санона в летний лагерь НБА.

В 2018 году «Вашингтон Уизардс» выбрал украинца на драфте под 44-м номером. Тем же летом Санон сыграл в Летний лиге НБА.

В феврале 2020 «Вашингтон» продал права на защитника «Нью-Йорку», а в ноябре того же года права на украинца перешли «Хьюстону».

В последнем сезоне Санон принял участие в 44 матчах в Суперлиге Париматч в составе «Днепра». В среднем он набирал 11,4 очка, 3,2 подбора, 3,4 передачи за матч.

Недавно стало известно, что «Днепр» в следующем сезоне выступит в Кубке Европы.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Иссуф Санон Днепр (баскетбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
Баскетбол Еврокубки
26 июля 18:57
«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины
«Харьковские Соколы» подписали бывшего форварда сборной Украины
Баскетбол Суперлига
19 июля 12:02
«Днепр» заключил соглашение с 17-летним защитником
«Днепр» заключил соглашение с 17-летним защитником
Баскетбол Суперлига
12 июля 14:31
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Защитник «Днепра» Дугат отбыл полгода дисквалификации из-за употребления марихуаны
Баскетбол Суперлига
5 июля 13:22

Новости: Баскетбол

«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
«Харьковские Соколы» подписали опытного украинского форварда
Суперлига
26 июля 19:56
Санон отправится в летний лагерь НБА
Санон отправится в летний лагерь НБА
Суперлига
26 июля 19:07
«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
«Киев-Баскет» и «Днепр» заявились на Кубок Европы FIBA
Еврокубки
26 июля 18:57
Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
Стало известно, где «Прометей» сыграет квалификационный турнир Лиги чемпионов
Еврокубки
26 июля 15:46
Дончич: «Плевать на рекорды, главное, что мы победили»
Дончич: «Плевать на рекорды, главное, что мы победили»
Токио-2020
26 июля 14:50
Луис Скола установил знаковое достижение на Олимпиаде
Луис Скола установил знаковое достижение на Олимпиаде
Токио-2020
26 июля 14:25
Появилась новая информация по будущему Леонарда
Появилась новая информация по будущему Леонарда
НБА
26 июля 14:00
Дончич установил два исторических рекорда в дебютном матче на Олимпиаде
Дончич установил два исторических рекорда в дебютном матче на Олимпиаде
Токио-2020
26 июля 13:00
Словения одержала победу над Аргентиной на Олимпиаде в Токио
Словения одержала победу над Аргентиной на Олимпиаде в Токио
Токио-2020
26 июля 12:20
Все новости

Популярные новости

WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
WBC запретил использовать перчатки, в которых Чисора боксировал с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
22 июля 18:05
2
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
16
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Беринчик: «Мой батя постоянно с уличных драк меня откупал, отмазывал, ездил со мной на стрелки, так что кулачка – не новость»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 22:29
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Беринчик обратился к Лобову: «Артем, после боя ты пару дней вообще ничего не будешь видеть»
Бокс Профессиональный бокс
23 июля 11:18
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Ломаченко – на вершине обновленного рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
24 июля 18:04
Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Эксклюзив Беринчик: «На Олимпиаде-2012 Джошуа протягивали и «прилепили» медаль. Усик разобьет ему кабину»
Бокс Профессиональный бокс
21 июля 20:24
1
Все новости