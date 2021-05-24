Санон: «В прошлой игре со Словенией была проблема в старте матча»
Санон признан MVP первого раунда плей-офф Суперлиги
Определена символическая сборная 1/8 финала турнира
Иссуф Санон / Фото - ФБУФБУ на своем официальном сайте подвела итоги четвертьфинальной серии плей-офф украинской Суперлиги.
Лучшим игроком серии был признан атакующий защитник «Днепра» Иссуф Санон. Украинец сыграл 5 матчей, в среднем набирая 15,4 очка, делая 3,4 подбора и 3,2 передачи.
В третьем матче противостояния с «Будивельником» Санон набрал 21 очко за последние 6,5 минут матча.
Символическая сборная первого раунда плей-офф:
Майкл Кэффи («Запорожье», 3 матча) – 21,7 очка, 7,0 передачи, 2,3 подбора (РЭ 17,7).
Иссуф Санон («Днепр», 5 матчей) – 15,4 очка, 3,4 подбора, 3,2 передачи (РЭ 15.2).
Богдан Близнюк («Киев-Баскет», 3 матча) – 18,3 очка, 5,7 подбора, 2,0 передачи (РЭ 22,3).
Шон Эванс («Прометей», 3 матча) – 16,7 очка, 8,7 подбора, 1,7 передачи (РЭ 21,0).
Брайс Джонсон («Будивельник», 5 матчей) – 15,4 очка, 11,0 подбора, 2,6 перехвата (РЭ 26.4).
Расписание матчей полуфинальной серии плей-офф Суперлиги.
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