Главный тренер чемпиона Украины вывел сборную Чехии на Олимпийские игры
Сборная Чехии в финале квалификации Олимпиады-2020 обыграла Грецию со счетом 97:72.
Самым результативным на паркете стал чешский форвард Патрик Ауда, набравший 20 очков.
Главный тренер чешской сборной - израильский наставник чемпиона Украины "Прометея" Ронен Гинзбург.
Сборная Чехии квалифицировалась на Олимпиаду впервые в своей истории. При этом сборная Чехословакии с 1932 по 1993 год семь раз участвовала на Олимпийских играх.
В 2019 году Чехия впервые сыграла на чемпионате мира, заняв шестое место.
Олимпийский отбор. Финал.
Чехия — Греция 97:72 (32:22, 18:21, 31:11, 16:18)
Чехия: Ауда (20), Веселы (16 + 9 подборов), Богачик (15), Балвин (14), Саторански (12).
Греция: Папаянис (14), Ларентзакис, Митоглу (оба – 12), Слукас (11).
Ранее на Олимпиаду в Токио квалифицировалась сборная Италии.
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