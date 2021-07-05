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Главный тренер чемпиона Украины вывел сборную Чехии на Олимпийские игры

Команда Ронена Гинзбурга сенсационно победила Грецию
Olympics Токио-2020
08:20
Главный тренер чемпиона Украины вывел сборную Чехии на Олимпийские игры
Сборная Чехии / фото - fiba.basketball

Сборная Чехии в финале квалификации Олимпиады-2020 обыграла Грецию со счетом 97:72.

Самым результативным на паркете стал чешский форвард Патрик Ауда, набравший 20 очков.

Главный тренер чешской сборной - израильский наставник чемпиона Украины "Прометея" Ронен Гинзбург.

Сборная Чехии квалифицировалась на Олимпиаду впервые в своей истории. При этом сборная Чехословакии с 1932 по 1993 год семь раз участвовала на Олимпийских играх.

В 2019 году Чехия впервые сыграла на чемпионате мира, заняв шестое место.

Олимпийский отбор. Финал.

Чехия — Греция 97:72 (32:22, 18:21, 31:11, 16:18)

Чехия: Ауда (20), Веселы (16 + 9 подборов), Богачик (15), Балвин (14), Саторански (12).

Греция: Папаянис (14), Ларентзакис, Митоглу (оба – 12), Слукас (11).

Ранее на Олимпиаду в Токио квалифицировалась сборная Италии.

Рене Тер Велде
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Теги

сборная Чехии (баскетбол) сборная Греции (баскетбол)

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