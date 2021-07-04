Сборная Словении впервые в истории пробилась на Олимпийские игры

В финале квалификации чемпионы Европы-2017 обыграли Литву

Фото: FIBA

Сборная Словении обыграла Литву в финальном матче квалификации на Олимпийские игры в Токио – 85:96.

Ключевой в поединке стала третья четверть, которую словенцы закончили с преимуществом «+11». После этого сборная Литвы в игру уже не вернулась. Лучший баскетболист встречи – звездный форвард «Далласа» Лука Дончич, который набрал 31 очко, сделал 13 ассистов и совершил 11 подборов.

Таким образом, сборная Словении впервые в своей истории квалифицировалась на Олимпийские игры. Что касается Литвы, то она пять раз играла на Олимпиаде и трижды становилась бронзовым призером.

Олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 8 августа.

Напомним, Словения вышла из группы с Польшей (112:77) и Анголой (118:68), затем в полуфинале обыграла Венесуэлу (98:70).