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Сборная Словении впервые в истории пробилась на Олимпийские игры

В финале квалификации чемпионы Европы-2017 обыграли Литву
Olympics Токио-2020
21:18
Сборная Словении впервые в истории пробилась на Олимпийские игры
Фото: FIBA

Сборная Словении обыграла Литву в финальном матче квалификации на Олимпийские игры в Токио – 85:96.

Ключевой в поединке стала третья четверть, которую словенцы закончили с преимуществом «+11». После этого сборная Литвы в игру уже не вернулась. Лучший баскетболист встречи – звездный форвард «Далласа» Лука Дончич, который набрал 31 очко, сделал 13 ассистов и совершил 11 подборов.

Таким образом, сборная Словении впервые в своей истории квалифицировалась на Олимпийские игры. Что касается Литвы, то она пять раз играла на Олимпиаде и трижды становилась бронзовым призером.

Олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 8 августа.

Напомним, Словения вышла из группы с Польшей (112:77) и Анголой (118:68), затем в полуфинале обыграла Венесуэлу (98:70).

Источник: XSPORT.ua Сергей Остапенко
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Теги

Сборная Словении (баскетбол) сборная Литвы (баскетбол)

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