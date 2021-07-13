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Сборная США проиграла второй матч подряд

Австралийцы обыграли соперников в рамках подготовки к Токио
Olympics Токио-2020
08:03
Сборная США проиграла второй матч подряд
Сборная США / фото - Getty Images

Сборная США проиграла команде Австралии в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 91:83.

Самыми результативными игроками матча стали Дэмиан Лиллард и австралиец Патрик Милс, которые набрали по 22 очка.

За 3 последних олимпийских цикла американцы не проиграли ни одного матча, включая спарринги, одержав 39 побед и 3 комплекта золотых медалей. В прошлой игре США уступили Нигерии.

Леброн Джеймс ранее принял решение более не выступать за национальную сборную.

 

 

Антон Кривенко
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Дэмиан Лиллард Кевин Дюрант

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