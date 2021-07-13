Сборная США проиграла второй матч подряд

Австралийцы обыграли соперников в рамках подготовки к Токио

Сборная США / фото - Getty Images

Сборная США проиграла команде Австралии в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 91:83.

Самыми результативными игроками матча стали Дэмиан Лиллард и австралиец Патрик Милс, которые набрали по 22 очка.

За 3 последних олимпийских цикла американцы не проиграли ни одного матча, включая спарринги, одержав 39 побед и 3 комплекта золотых медалей. В прошлой игре США уступили Нигерии.

Леброн Джеймс ранее принял решение более не выступать за национальную сборную.

