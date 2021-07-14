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Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд

Самыми результативными игроками встречи стали Брэдли Бил и Кевин Дюрант
Olympics Токио-2020
11:30
Сборная США разгромила Аргентину после двух поражений подряд
Фото: nba.com

Команда США по баскетболу обыграла сборную Аргентины со счетом 108:80 в товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Самыми результативными игроками встречи стали американцы Брэдли Бил и Кевин Дюрант, набравшие по 17 очков. У аргентинцев 16 очков на счету 41-летнего Луиса Сколы, выступающего за национальную команду с 1999 года. 

В двух предыдущем товарищеских встречах сборная США уступила командам Нигерии (87:90) и Австралии (83:91). Американцы в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед. Сборная США выигрывала медали на всех 18 Олимпиадах, в которых принимала участие, и является 15-кратным победителем Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016). Аргентинцы являются олимпийскими чемпионами 2004 года и обладателями бронзовых медалей Олимпиады 2008 года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Команда США будет выступать в группе А со сборными Ирана, Франции и Чехии, аргентинцы попали в квартет С, где встретятся с японцами, испанцами и словенцами.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс больше не сыграет за сборную США.

Рене Тер Велде
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Теги

Сборная США (баскетбол) сборная Аргентины (баскетбол)

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